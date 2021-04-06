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На стартовой площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина

6 апреля 2021 09:14
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На стартовой площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина

На стартовой площадке Байконура установили ракету "Союз" с портретом Гагарина, передает РИА "Новости". На ней на МКС отправится очередная интернациональная экспедиция. Для этого ракету на специальном железнодорожном составе под охраной доставили на стартовую площадку, где осуществлялась сборка ракеты.

После того как корабль установили в вертикальное положение, началась его подготовка к старту. Сам пуск запланирован на 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

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