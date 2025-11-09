На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X1.79

179

Мощная вспышка, направленная в сторону Земли, зафиксирована на Солнце. Об этом 9 ноября сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце — Земля. <...> На телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце — Земля, частично смещенный к северу», — отметили в лаборатории.

Окончательный балл вспышки достиг уровня X1.79, который является одним из высших.

