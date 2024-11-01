На Солнце произошли четыре мощные вспышки

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Четыре мощные вспышки, одна из которых высочайшего класса, произошли на Солнце в ночь на пятницу. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Ранее сообщалось о вспышке Х1.3. Ученые уточнили ее мощность, по обновленной информации, "в группе пятен 3878 (N16E29) зарегистрирована вспышка X2.0 продолжительностью 15 минут".

По информации ИПГ, в ночь на пятницу также произошли три вспышки класса М. Отмечается, что одна из них по мощности была близка к высочайшему классу Х. "1 ноября в 00:54 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N15E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 55 минут", - говорится в сообщении.

Еще одна вспышка класса М произошла утром в пятницу, отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.