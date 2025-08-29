На Солнце произошла сильная вспышка класса М

103

На Солнце произошла сильная вспышка с баллом М1.0, которая квалифицируется как «сильная». Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 07:16, уровень M1.0 (сильная)», — указали на сайте лаборатории.

При этом в Telegram-канале лаборатории отметили, что в течение дня сохранятся риски новых сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю, однако геомагнитная обстановка на планете будет спокойной, пишут "Известия".