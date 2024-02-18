На Сахалине спасли 82 рыбака с отколовшейся льдины

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МЧС России завершило спасательную операцию на Сахалине, где на льдине в километре от берега застряли рыбаки. Эвакуировано 82 человека, сообщили в министерстве.

«Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Спасательная операция на Сахалине завершена», — сообщили в telegram-канале МЧС. Пострадавших при инциденте нет.

О застрявших рыбаках на льдине стало известно утром 18 февраля. В спасательной операции участвовали 10 человек, две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Несколькими днями ранее МЧС предупреждало об опасности выхода на лед, пишет Ура.ру.