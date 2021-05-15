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На Олимпиаду в Токио отправятся 350 российских спортсменов

15 мая 2021 10:00
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На Олимпиаду в Токио отправятся 350 российских спортсменов

В Олимпиаде в Токио примут участие 350 спортсменов из России, с ними также прибудут около 300 тренеров, сообщил 14 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Японии.

По его словам, для России в первую очередь важно состояние здоровья спортсменов, поэтому особенно остро стоит вопрос о предварительной вакцинации участников Олимпиады от коронавируса.

«Эта задача для нас является первостепенной. До Олимпийских игр остается 70 дней. Минспорту, ФМБА России и регионам необходимо приложить все усилия для подготовки наших сборных команд на заключительном этапе», — цитирует Чернышенко «Спорт-Экспресс».

14 апреля Олимпийский комитет России презентовал новую форму российских спортсменов, выполненную в цветах российского триколора. Команда выступит на Играх в Токио в нейтральном статусе, потому что в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на чемпионатах мира или Олимпийских играх.

 

 

Международный олимпийский комитет подтвердил, что дизайн формы российской команды на Олимпийские игры в Токио соответствует установленным и опубликованным положениям.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр — Токио-2020 — сохранено, сообщают "Известия".

 

 

 

 

Теги: олимпиада Олимпийские игры Токио

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