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На МАКС-2021 прошел первый полет российского самолета с электродвигателем

25 июля 2021 11:22
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На МАКС-2021 прошел первый полет российского самолета с электродвигателем

Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил на авиасалоне МАКС-2021 первый полет в рамках испытаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

"Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку", - рассказали в пресс-службе.

Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя. Она состоит из блока аккумуляторных батарей, электрического двигателя мощностью 500 кВт (680 лошадиных сил) и энергоузла для его питания - турбовинтового двигателя и подключенного к нему электрогенератора. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20% за счет использования высокотемпературных сверхпроводниковых технологий и криогенного охлаждения.

Испытания гибридной установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.

Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском, сообщает РИА Новости.

Теги: МАКС-2021 самолет электродвигатель

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