На крышах пяти небоскребов Кутузовского проспекта в Москве откроют зоны отдыха

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Самые высокие в России лаундж-зоны появятся на крышах пяти небоскребов на Кутузовском проспекте в Москве. Их организуют на высоте 180 м от земли, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Авторами концепции выступает компания «Аеон Девелопмент» при участии архитектурного бюро Wowhaus, пишет РБК.



Пространства на крышах жилых небоскребов ЖК «River Park Towers Кутузовский» будут выполнены в стиле экофутуризм. Они расположатся на 45–46-м этажах высоток. Для безопасности отдыхающих установят многослойные стеклянные ограждения высотой 4 м, говорится в сообщении.



Площадь каждой из высотных лаундж-зон составит 550 кв. м. На этих территориях организуют беседки-иглу, которые будут оборудованы системами вентиляции, обогрева, освещения, а также аудиосистемами, Wi-Fi и зарядными устройствами. Рядом с беседками расположится зона барбекю.



В сообщении Москомархитектуры также отмечается, что на крышах пяти небоскребов будут организованы смотровые площадки с биноклями и телескопами. С этих площадок открываются виды на Москва-реку, деловой центр «Москва-Сити», парк Победы, Кутузовский проспект, гостиницу «Украина» и главное здание МГУ. Зоны смотровых площадок также можно использовать для занятий йогой. Рядом будут оборудованы пространства для работы с ноутбуком.







Фото: Москомархитектура/РБК