На 81-м году жизни скончался летчик-космонавт Валерий Поляков

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В возрасте 80 лет умер советский и российский космонавт Валерий Поляков, установивший рекорд по длительности полета в космос, сообщил «Роскосмос». Причины смерти и другие подробности не приводятся.

Валерий Поляков участвовал в двух космических экспедициях продолжительностью 678 суток 16 часов. Рекордом стало его пребывание на орбитальной станции «Мир» в течение 437 суток в 1994–1995 годах. «Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос»,— отметили в «Роскосмосе».

Своей первый космический полет господин Поляков совершил с 29 августа 1988, он продлился по 27 апреля 1989-го. За успешное осуществление длительного полета ему было присвоено звание Героя Советского Союза (1989). Второй и последний полет совершил с 8 января 1994 по 22 марта 1995-го, в том же году получил звание Героя Российской Федерации.

С конца 1980-х работал замдиректора Института медико-биологических проблем по научной работе. В 1990-е годы был заместителем руководителя полетов в центре управления по медицинскому обеспечению полетов на станции «Мир». В 2011 году ему вручили медаль «За заслуги в освоении космоса», пишет Коммерсантъ.