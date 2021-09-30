МВД заявило о готовности к введению электронных паспортов

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МВД РФ готово к введению электронных паспортов, но пока что вопросом его использования занимаются другие ведомства, в том числе Минцифры, заявила начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"В данной ситуации (с введением электронных паспортов - ред.) мы ждем ответа от наших коллег, которые занимаются информатизацией в нашей стране, это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД. Это та инфраструктура, которая позволит применять данный документ на всей территории РФ", - сказала Казакова на пресс-конференции.

Она отметила, что МВД по этому вопросу находится в роли исполнителя, но ведомство уже знает, как паспорт будет выглядеть, изготавливаться, и готово к его введению, сообщает РИА Новости.