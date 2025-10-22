МВД: за сдачу аккаунтов в аренду приостановлены свыше 160 тыс. абонентских номеров

137

Более 160 тысяч абонентских номеров временно приостановили за сдачу аккаунтов в аренду. Информацию сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет Смотрим.

МВД РФ фиксирует факты предоставления гражданами во временное пользование своих аккаунтов злоумышленникам, действующих в интересах украинских кол-центров, заявила Волк.

"Под предлогом быстрого и легкого заработка в эту противоправную деятельность массово вовлекаются несовершеннолетние", – написала она в Telegram-канале.

С 1 сентября в УК РФ и КоАП РФ вступили в силу изменения, устанавливающие административную и уголовную ответственность за сдачу в аренду аккаунтов и организацию подобной деятельности, напомнила Волк.