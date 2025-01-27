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МВД выявило мошеннические сайты для проверки неразрешения въезда в РФ

27 января 2025 13:01
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МВД выявило мошеннические сайты для проверки неразрешения въезда в РФ

МВД России сообщило о выявлении мошеннических сайтов, предлагающих услуги в сфере миграции. На этих ресурсах пользователям предлагается авторизоваться через мессенджер Telegram для проверки информации о неразрешении въезда в страну.

Обнаруженные сайты, как утверждается, предоставляют сведения о наличии оснований для неразрешения въезда на территорию РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.

"В связи с выявлением поддельных сайтов правоохранительных ведомств, предлагающих оказание услуг в сфере миграции, просим граждан быть внимательными при передаче своих данных через электронные сервисы", – сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что для авторизации пользователям предлагают воспользоваться Telegram. МВД обращает внимание на то, что иностранным гражданам рекомендуется обращаться в территориальные подразделения МВД для получения официальной информации, необходимые данные также можно получить на официальном сайте ведомства.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что мошенники могут отправлять пользователям сообщения с предложением оплатить пени и штрафы через Систему быстрых платежей. Гаврилов подчеркнул, что мошеннические схемы направлены на то, чтобы побудить людей быстро перечислить деньги без проверки подлинности информации. Он отметил, что такие сообщения зачастую выглядят официально и могут содержать ссылки на законодательные акты или угрозы последствий за неоплату, пишет Смотрим. 

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