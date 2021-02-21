МВД разработало правила, по которым будут доставлять людей в вытрезвители

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МВД разработало порядок, по которому будут доставлять пьяных людей в медицинские вытрезвители. Проект документа, опубликованный на портале нормативных актов, регулирует не только правила доставления людей из общественных мест, но и порядок их перемещения в вытрезвители из жилищ.

Проект правил предписывает сотрудникам полиции, обнаружившим пьяных людей в общественных местах, при необходимости вызвать им скорую и оказать первую помощь. Если у бригады скорой помощи нет возможности прибыть, то полиция должна довезти людей до вытрезвителя на служебном транспорте, убедившись, что у них нет оружия. Также предлагается позволить полицейским не только устанавливать личность доставляемых в вытрезвитель, но и проверить людей «по оперативно-справочным и разыскным учетам МВД России».

Документ также описывает порядок доставки людей в вытрезвитель из их жилищ. Подобным образом отправить людей в вытрезвитель можно только по письменному заявлению людей, находящихся в одном с ними жилище, и только «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу».

Федеральные вытрезвители не существуют с 2011 года. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении системы платных вытрезвителей. Документ дает право регионам создавать учреждения для помощи людям, оказавшимся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Минздрав РФ исключил использование вытрезвителей для принудительного удержания граждан, пишет Коммерсантъ.

Фото: Pixabay.com