МВД работает над созданием банка биометрических данных россиян и иностранцев

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Специалисты МВД работают над созданием централизованного банка биометрических данных россиян и иностранцев, заявили ТАСС в пресс-центре МВД. Ранее там сообщали, что благодаря такому банку появится возможность проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица и по геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Идею создания информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан, глава МВД Владимир Колокольцев выдвинул еще в 2014 году. Как сказал собеседник агентства, крайний срок окончания работ – 2023-й год.