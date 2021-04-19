МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях

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МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях. Такое заявление министерства было распространено в понедельник, 19 апреля.

Там отметили, что не допустят дестабилизации обстановки, пишут "Известия".

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией», — подчеркнули в министерстве.

Фото pixabay.com