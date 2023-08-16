МВД может получить доступ к дата-центрам, серверам и смартфонам

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МВД предложило внести в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" поправки, которые позволят силовикам получать без решения суда доступ к электронным устройствам граждан и данным, передаваемым через интернет.

Законопроект размещен на портале правовых актов.

МВД обосновывает необходимость поправок ростом количества киберпреступлений. Расследование 71% уголовных дел по киберпреступлениям приостановлено из-за того, что силовики не могут определить преступника, отмечает РБК.

Это происходит потому, что электронные сведения на удаленном сервере могут оказаться поврежденными, искаженными или уничтоженными злоумышленниками, вследствие чего правоохранители теряют доказательную базу, что затрудняет установление преступников.

Поправки позволят силовикам получать удаленный доступ к дата-центрам, облачным хранилищам, операторам связи и устройствам граждан.

Сейчас доступ к электронным данным защищен статьей Конституции о тайне переписки, пишет Смотрим.