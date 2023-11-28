МВД хочет запретить нелегальным мигрантам переводить деньги

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В МВД России предложили ввести режим, по которому для нелегальных мигрантов будет предусмотрен ряд ограничений и запретов. Например, они не смогут переводить деньги и открывать банковские счета. Об этом сообщается в соответствующем законопроекте.

«Законопроектом предусматривается отказ контролируемым лицам в открытии банковских счетов, переводе денег», — передает ТАСС информацию из документа. Известно, что нелегальные мигранты не смогут приобретать или отказываться от недвижимости и транспорта. Им будет запрещено ставить имущество на государственный кадастровый учет, а также регистрировать приобретенное транспортное средство. Еще одним ограничением для мигрантов станет отказ в замене водительских прав, сдаче экзамена в автошколе и вождение машины.

Ранее сообщалось, что власти некоторых регионов запретили мигрантам работать в сфере такси и общественного транспорта. Работа в сфере образования для иностранных граждан также под запретом. Кроме того, им будет запрещено работать в здравоохранении, торговать продуктами питания и алкоголем. В некоторых регионах уже введены штрафы за привлечение мигрантов к запрещенным профессиям. Должностные лица заплатят до 50 тысяч рублей штрафа, а юридические — до 1 миллиона рублей, пишет Ура.ру.