Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске

86

Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, их личности устанавливаются, сообщает следственное управление по региону. Под завалами, по информации экстренных служб, остаются три человека. По данным МЧС, пострадали 9 человек.

В свою очередь региональный Минздрав сообщает о восьми пострадавших, среди которых двое детей в возрасте 5 и 10 лет. Все они были доставлены в больницу. Шестеро взрослых госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, двое детей получают помощь амбулаторно. Эвакуация жильцов дома к настоящему времени завершена, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях подмосковного управления МЧС Иван Гусев.



Власти Подмосковья окажут финансовую помощь людям, которые пострадали в результате взрыва газа в доме в Ногинске. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, жильцы пока размещены на территории детского сада, потом при необходимости их переведут в гостиницу. В течение суток помещения будут обследованы комплексом "Струна", после этого возможно разрешат вернутся домой жителям соседнего подъезда.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья. Пятилетнюю девочку с обломков спустили вниз спасатели.

Как рассказала одна из очевидцев, после взрыва на улицу выбежали многие жители соседних домов. Первое, что увидела женщина- на краю разрушенной стены сидела маленькая девочка, и все кричали ей: сиди, не шевелись. Скоро на место взрыва приехали спасательные службы, правоохранители и скорые. Пожарная машина вытянула лестницу и помогла спуститься жителям верхних этажей.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что даже оборвало линию электропередачи.

Причиной мог стать включенный газ для обогрева квартиры, – сообщает ТАСС.

Фото: ГУ МЧС по Московской области