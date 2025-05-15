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Мурашко призвал расширять возможности лекарственной доступности в регионах РФ

15 мая 2025 09:12
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Мурашко призвал расширять возможности лекарственной доступности в регионах РФ

В эксклюзивном интервью телеканалу "Россия" министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о необходимости расширения возможности лекарственной доступности в России.

Министр упомянул инициативу о продаже препаратов через отделения Почты России в тех населенных пунктах, где нет специализированных медицинских учреждений, в том числе аптечных организаций. Мурашко сообщил, что реализация может начаться уже в этом году.

"Я думаю, что в этом году нам нужно постараться завершить этот процесс, там, где это возможно, там будет список определенных препаратов, это не будет, конечно, аптекой полноценной со всеми лекарственными препаратами. Поэтому нужно расширять возможности лекарственной доступности", – сказал Мурашко.

Ранее министр здравоохранения заявил, что в России должна увеличиваться продолжительность здоровой, активной жизни, пишет Смотрим.

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