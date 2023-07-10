МРОТ в России намерены к 2030 году увеличить в два раза

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Повышение связано с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина по увеличению минимального размера оплаты труда.

"Власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом", – сообщает издание "Известия".

По расчетам на такое увеличение МРОТ требуется около 2,4 трлн рублей. Эта сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния Российской Федерации.