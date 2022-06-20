Москва и Минск выполнили более трети мероприятий по интеграции

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Россия и Белоруссия продолжают экономическую интеграцию двух стран. Союзное государство выполнило на треть план по созданию единого социально-экономического пространства.

Россия и Белоруссия выполнили более трети из 983 мероприятий в рамках 28 программ для интеграции двух экономик, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник в Минске в рамках переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко.

"Уже выполнено более трети из 983 мероприятий. Приоритетное внимание уделяется созданию единого социально-экономического пространства, углублению кооперации в промышленности, в энергетике, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике, в транспортной отрасли", – отметил Мишустин.

Интеграция продолжается "в условиях беспрецедентного давления", подчеркнул Головченко, сообщает Смотрим.

"На самом деле, это экономическая война, которая развязана в отношении Белоруссии и России. За март-июнь на национальном уровне правительствами наших стран сделано очень многое, чтобы минимизировать последствия этого давления", – уточнил белорусский премьер-министр.

Реализуются 28 союзных программ". "Я думаю, уже в самом ближайшем будущем их станет больше. Мы ведем работу над этим", – сказал Головченко.