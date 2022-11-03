Московские аэропорты усилили меры безопасности

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Московские аэропорты Шереметьево и Внуково усилили меры безопасности в связи с введением режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службах авиагаваней.

На случай угрозы актов незаконного вмешательства, к которым относится и захват воздушного судна, в Шереметьево разработан и реализуется план операции «Набат», отработка действий и тренировки по которому проводятся на регулярной основе в том числе с участием ФСБ, МВД и Росгвардии.

«Для минимизации возможного ущерба, а также для того, чтобы воздушное судно, ставшее объектом акта незаконного вмешательства, не создавало помех для других воздушных судов и не препятствовало общей деятельности аэропорта, для его размещения на территории аэродрома предусмотрены удаленные места стоянки», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Шереметьево.

Там добавили, что в оцеплении захваченного воздушного судна участвуют сотрудники подразделений охраны и сотрудники полиции, вооруженные автоматическим стрелковым оружием.

Также для возможной локализации последствий в район проведения мероприятий и стоянки, на которой осуществляется блокирование такого самолета, прибывают расчеты пожарных команд, бригады медицински