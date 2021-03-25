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Монеты в России понемногу исчезнут из оборота

25 марта 2021 13:42
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Монеты в России исчезнут из оборота

Постепенное вымывание мелких номиналов монет у россиян произойдет в течение 3-5 лет, предположил в беседе с «Известиями» эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения «Опоры России» Сергей Елин 25 марта.

Речь идет о копеечных номиналах, которые уже практически не используются. Монеты более крупного номинала останутся в обращении несколько дольше, но в конце-концов тоже выйдут из обращения, полагает специалист.

Накануне, 24 марта, в Центробанке заявили, что в 2022 году запланировали запустить пилотный проект по сбору монет у россиян через специальные приемники.

«Монеты – это уже в какой-то степени анахронизм. Необходимо либо их перевыпускать с другим номиналом, потому что текущий номинал просто устарел и не выполняет своей функции, либо вообще отказываться от них», — сказал Сергей Елин.

Фото pixabay.com

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