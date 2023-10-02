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Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома»

2 октября 2023 12:00
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Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома».

Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, его слова приводит РИА Новости.

Глава Минэнерго объяснил отказ от российского топлива тем, что Молдавия получила газ из альтернативных источников. При этом цена на европейском рынке оказалась ниже, подчеркнул Парликов.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный из-за энергетического кризиса, дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и «Газпрома». Топливо из России направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.

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