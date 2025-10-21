Мобильное приложение «Госуслуги Дом» регулярно пополняется новыми возможностями

112

После сентябрьского обновления в нем появилась нежилая недвижимость – кладовые, машино-места и другие помещения, находящиеся в многоквартирных домах.

Собственники нежилых помещений получат доступ ко всей функциональности приложения. Помимо участия в ОСС, им будет доступна оплата счетов, передача показаний и другие возможности. При желании они могут делегировать решение вопросов ЖКХ своим близким или арендаторам, выдав гостевой доступ с ограниченным набором самых необходимых функций.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не являются собственниками недвижимости, потребуется получить гостевой доступ от собственника.