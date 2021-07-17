Многие консервы из сайры оказались подделкой

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Россельхознадзор проверил 858 недавно оформленных производственных электронных документов на производство консервов из сайры общим весом 6 тыс. тонн и обнаружил признаки фальсификации в 448 документах. Речь идет об отсутствии сайры в сырье или отклонении от норм расхода сырья. Всего в выборку попали 26 рыбопереработчиков из 16 регионов страны, выборка была случайной, пишет Коммерсантъ.

Из 6 тыс. тонн сырья было произведено 7,3 тыс. тонн консервов. При этом расход сырья при изготовлении консервов из сайры составляет от 1,3 до 1,45 кг на килограмм готовой продукции, то есть из 6 тыс. тонн сырья должно было получиться от 4,2 тыс. до 5 тыс. тонн консервов. В результате разница составила более 2,6 тыс. тонн, а это свидетельствует о серьезном проценте фальсификации, сообщил Россельхознадзор РБК.

«Безусловно, не все компании, чьи документы были проанализированы, выпускали продукцию с нарушениями. Порядка 3,7 тыс. тонн консервированной сайры из рассматриваемого объема (50,8%) были изготовлены с соблюдением технологических норм. Однако 3,5 тыс. тонн консервов были изготовлены из 1,9 тыс. тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе»,— заявило ведомство.

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