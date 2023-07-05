Мишустин: все соцгарантии перед гражданами будут выполнены

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Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Показатели реализации национальных проектов составляют 98,95%.

По словам Мишустина, методология оценки построена по трем направлениям: все мероприятия, которые были прописаны на стратегических сессиях как способы достижения нацпроектов, финансы и обратная связь по нацпроектам. "У нас кураторы проектов, вице-премьеры, занимаются этим на постоянной основе", – добавил Мишустин

"Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями", – добавил Михаил Мишустин.

По словам премьера, экономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции, рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, пишет Смотрим.

"Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране​​​, – сказал он. – За пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю – 5,4%".

Он добавил, что сегодня у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП должен составить более 2%.

Инфляция в России на начало июля составила 3,4%, в годовом выражении, по оценкам экспертов, не превысит 5%. Правительство создало специальную систему мониторинга цен, речь идет в первую очередь о продовольственной корзине.

Михаил Мишустин также заявил, что все социальные обязательства, гарантии населению будут выполнены.

"У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных, – сказал Владимир Путин. – Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, во всяком случае так, как мы их ставили, будут решены".