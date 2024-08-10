Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров

200

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти по реализации различных проектов, а также по вопросам государственной политики. Об этом сообщается 10 августа на сайте кабмина.

«Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития», — говорится в публикации.

Уточняется, что зампредседателя правительства Александр Новак возьмет на себя координацию вопросов государственной климатической политики. Также он будет нести ответственность в отношении вопросов, связанных с ограничением выбросов парниковых газов, за которые ранее отвечал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В свою очередь, передача проекта «Экология» Патрушеву может привести к более целенаправленному и эффективному управлению проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», пишут "Известия".