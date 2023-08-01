Мишустин поручил развивать получение соцуслуг в электронном виде

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать получение гражданами всех соцуслуг в электронном виде. Он отметил, что процесс должен быть максимально простым и удобным, в том числе для пожилых, и подчеркнул необходимость сбора обратной связи. Об этом председатель правительства заявил на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым, которую транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Эту обратную связь надо контролировать. И я надеюсь, что вы будете держать эту обратную связь на личном контроле", – сказал Мишустин.

Кроме того, премьер указал на необходимость информирования жителей новых регионов страны о российской системе социальной защиты и оказания им соответствующей помощи с сервисами и услугами. На этих территориях качество и объем поддержки должен быть на достойном уровне, добавил Мишустин.

Чирков, в свою очередь, сообщил, что порядка 87% заявлений в Соцфонд поступает в электронном виде через Госуслуги, рассматриваются они в среднем за пять рабочих дней, а некоторые услуги (например, назначение пенсии по инвалидности и некоторых выплат) уже переводятся в беззаявительный формат.

Что касается единого пособия, то его получают около 9 миллионов человек — оно назначено на 8,6 миллиона детей и 280 тысяч беременных. 93% заявлений на него оформляется электронно.