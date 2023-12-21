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Минздрав сообщил о 125 детях, пострадавших в поезде Тюмень — Адлер

21 декабря 2023 12:54
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Минздрав сообщил о 125 детях, пострадавших в поезде Тюмень — Адлер

В поезде Тюмень — Адлер пострадало 125 детей, среди них один погибший. Об этом 21 декабря сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся телемедицинские консультации.

Среди пострадавших детей «тяжелых» нет, 38 человек из них госпитализированы с симптомами ОРВИ.

Ранее в этот день сообщалось, что группу из 125 детей сняли с поезда Тюмень  Адлер и отправили в саратовскую больницу. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Несовершеннолетних доставят в инфекционную больницу для проверки на наличие каких-либо заболеваний и оказания медицинской помощи. Отмечалось, что один ребенок, девочка, умер.

Позднее стало известно, что около 30 детей, снятых с поезда, пожаловались на температуру. Как сообщил губернатор Саратовской области, детям оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними. Для родителей создана круглосуточная горячая линия.

Также источник «Известий» сообщил подробности об умершем ребенке. Одной из девочек, у которой была высокая температура, накануне вечером медсестра дала жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Однако примерно около 19 часов ребенок потерял сознание, о чем было сообщено начальнику поезда и вызвана бригада скорой помощи. Однако реанимировать девочку не смогли.

 

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