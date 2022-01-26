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Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае заболевания коронавирусом и ОРВИ

26 января 2022 12:27
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Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае заболевания коронавирусом и ОРВИ

Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае заболевания коронавирусом и ОРВИ. Там сказано, что переболевшим или привитым от COVID-19 без факторов риска при бессимптомном течении болезни лечение не требуется. Однако при температуре выше +38°С, одышке и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую, даже если человек привит или уже перенёс заболевание.

Переболевшим или привитым от коронавируса лицам старше 60 лет при бессимптомном течении болезни лечение назначает медработник. Ребёнок с коронавирусом должен оставаться дома. Лечение назначает врач, возможно дистанционно, говорится в памятке.

Заболевшим нужно оставаться дома, по возможности изолироваться в отдельной комнате, всем членам семьи рекомендуется надеть маски, регулярно проветривать помещения.

Питьевой режим – не менее 2 литров в сутки. Трижды в день следует измерять температуру и дважды в день – уровень сатурации. Возможно применение противовирусных препаратов, при насморке – солевые растворы, при боли в горле – местные средства, при температуре выше +38°С – жаропонижающие, витамины C и D.

Если высокая температура держится более двух суток, необходимо обратиться в поликлинику или в службу 122 для дистанционной консультации. Нельзя также самостоятельно принимать антибиотики? передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

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