Минздрав и Минфин поспорили о продаже пива на стадионах

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Еще в 2019 году депутаты предложили разрешить торговлю пивом по время проведения футбольных матчей, за исключением детско-юношеских соревнований. Такой законопроект принят в первом чтении, а подготовка ко второму затянулась. Как стало известно «Парламентской газете», работу над документом возобновили. Инициативу поддерживают Минфин, МВД и Минспорт. Прибыль хотят направить на развитие массового футбола. Но эксперт из Минздрава рассказал нашему изданию, что снятие существующего запрета на продажу пива на матчах будет способствовать алкоголизации населения и создаст угрозу для самих болельщиков, спортсменов и людей, живущих рядом со стадионом.

Продавать пиво на спортивных соревнованиях запретили в 2005 году. Исключение сделали только во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. По подсчетам экспертов, болельщики выпили 1,45 миллиона литров пенного напитка, и никаких происшествий и хулиганства на стадионах не было. Но после чемпионата запрет вернули.

Снять его предложили депутаты Госдумы от ЛДПР. Они разработали законопроект, позволяющий торговать пивом и пивными напитками при оказании услуг общественного питания во время официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских матчей.

«Практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире», — сказано в пояснении к законопроекту. Пивные компании выступают спонсорами футбольных команд. Продавать пенное во время матчей разрешено в Германии, Англии, Ирландии, Дании, Бельгии, Бразилии и других странах.

Согласно проекту, пивные компании и индивидуальные предприниматели будут заключать соглашения с организаторами спортивных соревнований. Торговать пивом разрешат только в перерывах матчей, в специально отведенных для этого местах, и на трибуны с напитком не пустят.

Госдума приняла законопроект в первом чтении еще в декабре 2019 года. При этом некоторые депутаты выступили против инициативы, а другие предложили доработать документ ко второму чтению.

Например, изначально хотели тратить средства, полученные от торговли пивом на футбольных матчах, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Фракция «Единая Россия» считает, что профессиональные клубы надо исключить из числа получателей этих денег, так как они и так неплохо зарабатывают на организации матчей, рекламе и билетах.

Разработчики инициативы согласились с этим замечанием. «Деньги, которые можно получать от продажи пива на стадионах, могут пойти на развитие детского и массового футбола, — сказал «Парламентской газете» соавтор документа, член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. — Сейчас непростые времена, поэтому надо искать альтернативные источники доходов».

Подготовка законопроекта ко второму чтению затянулась из-за межведомственных разногласий. Минспорт, Минфин, МВД, Федеральная антимонопольная служба поддерживают инициативу, но Минздрав против.

«Мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы, обговорили этот вопрос с министром спорта, — сообщил Дмитрий Свищев. — Однако позиция Минздрава остается прежней: они против появления пива на аренах. Аргумент все тот же: по их мнению, продажа пива повысит алкоголизацию населения страны».

В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что возврат пенного на футбольные матчи будет способствовать заполняемости трибун. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал журналистам, что перед матчем многие люди встречаются с друзьями и пьют пиво в баре. Так почему же они не могут выпить в баре на территории стадиона?

У экспертов из Минздрава другое мнение. «Законодательная инициатива о продаже пива на стадионах противоречит интересам общественного здоровья и безопасности», — сказал «Парламентской газете» замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.

По его словам, потребление всех видов алкогольной продукции, включая пиво, повышает риск развития алкогольной зависимости, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, цирроза печени. Нетрезвые люди чаще получают травмы и могут создавать опасность для окружающих.

«Во время проведения спортивных мероприятий болельщики испытывают эмоциональное возбуждение, потребление ими алкоголя повышает вероятность рискованного поведения», — отметил Виктор Зыков. Это может создавать угрозу как для самих болельщиков, так и окружающих людей — от спортсменов и персонала стадиона до жителей окрестных районов.