Минцифры введет штрафы за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

Минцифры определит размер административной ответственности для управляющих компаний многоквартирных домов, которые мешают доступу провайдеров.
Размер штрафов пока обсуждается с игроками рынка. В сентябре ведомство «будет готово сформулировать» объемы.
Такой многострадальный [законопроект]. Честно говоря, очень сложно проходило его принятие, потому что большой комплекс интересов. Очень тяжело идет внедрение: на местах большой объем сопротивления. Мы видим это по недавнему большому инциденту с одним оператором, который отключился, и жители остались без интернета.
— глава Минцифры Максут Шадаев
Шадаев напомнил про критическую ситуацию с провайдером Lovit, который несколько дней не работал из-за DDoS-атак. Из-за этого жители остались без интернета и даже не могли попасть домой, а альтернативного провайдера у них нет. [Ведомости]