Минцифры введет штрафы за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

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Минцифры определит размер административной ответственности для управляющих компаний многоквартирных домов, которые мешают доступу провайдеров.

Размер штрафов пока обсуждается с игроками рынка. В сентябре ведомство «будет готово сформулировать» объемы.

Такой многострадальный [законопроект]. Честно говоря, очень сложно проходило его принятие, потому что большой комплекс интересов. Очень тяжело идет внедрение: на местах большой объем сопротивления. Мы видим это по недавнему большому инциденту с одним оператором, который отключился, и жители остались без интернета. — глава Минцифры Максут Шадаев