Минцифры возобновило аккредитацию ИТ-компаний

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За 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них 8 компаний уже получили аккредитацию, трем – отказали.

Причины отказа:

компанией поданы нулевые выплаты по зарплате и нулевая выручка за год

размер зарплаты ИТ-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране

нет согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну

Напоминаем, что ИТ-компаниям необходимо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Это необходимо сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию.