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Минцифры усилит контроль за спам-звонками

15 декабря 2022 12:54
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Минцифры усилит контроль за спам-звонками

Автообзвон стал распространённым инструментом продвижения услуг. Отклика у абонентов он не находит, поэтому запрещен статьёй 18 закона «О рекламе». Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше. 

Что такое автообзвон

Это способ дозвона по случайным номерам до абонентов. Компания создает собственное или покупает готовое ПО, и уже программа звонит по случайным номерам. Одновременно система может совершать более 300 звонков. 
Когда абонент отвечает на звонок, он может услышать заранее записанное голосовое сообщение, или программа может переключить его на человека.

Какие звонки предлагаем блокировать

Блокировка коснётся именно автообзвона – его оператор связи может определить при помощи специального софта. Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников. 

Что ещё предлагаем

Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит. На экране смартфона отразится номер звонящего и подпись, например медцентр, банк или другое учреждение и его название. 

Технически такие сервисы уже существуют: некоторые ИТ-компании выпускают подобные приложения. Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию. 

В чём ценность

  • рекламных звонков станет меньше
  • абонент будет понимать, кто звонит и стоит ли поднимать трубку

Новые правила описаны в проекте постановления Правительства.

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