Минцифры предлагает улучшить условия для получения льготной ипотеки

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Минцифры по просьбе представителей ИТ-отрасли предлагает изменить условия для получения льготной ипотеки. Подготовлен соответствующий проект постановления.

ставка 3% (вместо 5%)

снизить минимальный размер заработной платы для сотрудников с 150 тыс. руб. до 120 тыс. руб. для городов-миллионников (для Москвы, с учетом высокого уровня зарплат, требование останется прежним — 150 тыс. руб.) и с 100 тыс. руб. до 70 тыс. руб. для других населенных пунктов.

При этом указанный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и с работой по совместительству (в совокупности), если вторая компания тоже аккредитована.

возраст от 22 до 50 лет (вместо от 22 до 44 лет)

работа в аккредитованной ИТ-компании, без требования о том, чтобы компания пользовалась налоговыми льготами

работа в аккредитованной ИТ-компании (компании могут меняться) не менее 5 лет с даты предоставления ипотеки, далее - трудоустройство не проверяется

при увольнении из аккредитованной компании необходимо трудоустроиться в течение 6 месяцев (вместо 3 месяцев)

Изменения сделают ИТ-ипотеку доступнее, а также позволят охватить более широкое число сотрудников аккредитованных ИТ-компаний.

«Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний очень востребована: банками одобрено 9 250 заявок, ипотечные кредиты уже получили 2 263 специалиста на общую сумму 20,5 млрд руб. Вместе с тем, основываясь на пожеланиях ИТ-отрасли, мы предложили изменения условий программы, которые сделают льготную ипотеку еще более доступным и удобным инструментом», — сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.