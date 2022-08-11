Минцифры предлагает улучшить условия для получения льготной ипотеки

Минцифры по просьбе представителей ИТ-отрасли предлагает изменить условия для получения льготной ипотеки. Подготовлен соответствующий проект постановления.
При этом указанный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и с работой по совместительству (в совокупности), если вторая компания тоже аккредитована.
Изменения сделают ИТ-ипотеку доступнее, а также позволят охватить более широкое число сотрудников аккредитованных ИТ-компаний.
«Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний очень востребована: банками одобрено 9 250 заявок, ипотечные кредиты уже получили 2 263 специалиста на общую сумму 20,5 млрд руб. Вместе с тем, основываясь на пожеланиях ИТ-отрасли, мы предложили изменения условий программы, которые сделают льготную ипотеку еще более доступным и удобным инструментом», — сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.