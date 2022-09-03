Минцифры передумало закупать смартфоны с российской ОС для чиновников из-за нехватки деталей

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Минцифры не будет закупать для чиновников смартфоны с российской операционной системой и приложениями.

Министерство не смогло приобрести необходимые комплектующие, поэтому предложило снизить на 7,1 млрд руб. бюджетные траты на эту инициативу.

В мае 2022 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что специалисты занимаются усовершенствованием ОС «Аврора». Её разрабатывает дочерняя компания Ростелекома. «Аврору» можно установить на любой смартфон, она прошла сертификацию ФСБ, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.