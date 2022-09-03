Минцифры передумало закупать смартфоны с российской ОС для чиновников из-за нехватки деталей

Минцифры не будет закупать для чиновников смартфоны с российской операционной системой и приложениями.
Министерство не смогло приобрести необходимые комплектующие, поэтому предложило снизить на 7,1 млрд руб. бюджетные траты на эту инициативу.
В мае 2022 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что специалисты занимаются усовершенствованием ОС «Аврора». Её разрабатывает дочерняя компания Ростелекома. «Аврору» можно установить на любой смартфон, она прошла сертификацию ФСБ, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.
На базе «Авроры» работает около 500 тыс. устройств. Из них 260 тыс. — планшеты, которые использовались для Всероссийской переписи населения, пишет ТАСС.