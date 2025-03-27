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Минцифры обсуждает ответственность УК за недопуск провайдеров в дома
Минцифры обсуждает ответственность УК за недопуск провайдеров в дома
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Минцифры обсуждает ответственность УК за недопуск провайдеров в дома

27 марта 2025 09:09
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Минцифры обсуждает ответственность УК за недопуск провайдеров в дома

Минцифры РФ рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний (УК), которые не выполняют нормы закона о недискриминационном доступе в многоквартирные дома, после хакерской атаки на Lovit. Ведомство готовит поправки к закону. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Роскомнадзор сообщал, что инфраструктура провайдера Lovit 21 марта подверглась массированной DDoS-атаке преимущественно из-за границы.

"Мы сейчас собираем всю правоприменительную практику, где у нас нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома в полной мере не заработали", – цитирует агентство ТАСС заявление Шадаева.

Министр добавил, что подрядчик не всегда создает необходимые условия для выполнения этого закона. Он отметил, что в дальнейшем могут быть введены нормы ответственности для УК, которые не выполняют нормы закона.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2024 года подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома, который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в таком типе домов.

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