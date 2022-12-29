Минцифры обсуждает декриминализацию нелегального ПО

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Минцифры и участники рынка обсуждают изменения в законодательстве, которые позволили бы решить проблему с уходом из России иностранных разработчиков программного обеспечения.

Как пишет в четверг "Коммерсант" со ссылкой на письмо чиновника Минцифры и ряд источников, рассматривается возможность "декриминализовать" нелегальное использование недоступного официально ПО, а также ввести его принудительное лицензирование.

Механизм последнего предполагает, что российские клиенты будут оплачивать ПО, переводя средства на спецсчет. Правообладатели смогут получить с него деньги по первому требованию. Речь идет о программных продуктах, в отношении которых добросовестные российские пользователи не могут исполнить действующие обязательства в силу отказа компании-поставщика работать в РФ.

Информацию о том, что такие шаги обсуждаются Минцифры и отечественными IT-ассоциациями, подтвердил изданию представитель одной из них. При этом некоторые российские производители ПО против "декриминализации" пиратства и принудительного лицензирования, так как они замедлят темпы импортозамещения, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com