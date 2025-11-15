Я нашел ошибку
В самарском МВД рассказали, что о пропаже экс-мэра Тархова стало ясно из-за СМС
Молодая самарчанка подарила деньги мошенникам
Минцифры дополнило список доступных при ограничениях связи сервисов
Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении.
Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030
Какие практики продаж использует бизнес и как защитить интересы покупателей.
Покупатели теряют триллион рублей ежегодно из-за уловок магазинов
В отношении директора возбуждено уголовное дело.
В Самарской области директор строительной организации свыше двух месяцев не платил зарплату сотруднику
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Минцифры дополнило список доступных при ограничениях связи сервисов

15 ноября 2025 10:00
В «белый список» в том числе попали РБК, навигатор 2GIS, сайт прогнозов погоды Gismeteo и другие. Перечень будут актуализировать еженедельно. Прежде СМИ сообщали, что в реестр попадет и Telegram, но этого не произошло

Минцифры во второй раз расширило перечень российских цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности.

В список вошли:

  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств регионов России;
  • «Почта России»;
  • Альфа-банк;
  • государственная система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
  • СМИ: РБК, «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
  • РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
  • навигатор 2GIS;
  • такси «Максим»;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
  • ozon.ru
«Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», — отметили в Минцифрах и добавили, что перечень будет расширен. Министр Максут Шадаев обещал обновлять перечень еженедельно.

Ранее в «белый список» вошли «Госуслуги», соцсети VK и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы Mail.ru и «Дзен», онлайн-карты 2GIS, сайт магазина «Магнит», личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и других.

В перечень следует включить все сайты банков и крупных эквайеров, предложил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК. «Чтобы попасть в белые списки, нужно предоставлять определенного рода информацию государству. Мы совместно с коллегами эту дискуссию начали, помогли, чтобы дальше все, кто собирается [платежные] услуги предоставлять, могли там (в белых списках. — РБК) быть. Дальше они уже общаются напрямую с министерством», — сказал он.

Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
