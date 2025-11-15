Минцифры дополнило список доступных при ограничениях связи сервисов

В «белый список» в том числе попали РБК, навигатор 2GIS, сайт прогнозов погоды Gismeteo и другие. Перечень будут актуализировать еженедельно. Прежде СМИ сообщали, что в реестр попадет и Telegram, но этого не произошло
Минцифры во второй раз расширило перечень российских цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности.
В список вошли:
«Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», — отметили в Минцифрах и добавили, что перечень будет расширен. Министр Максут Шадаев обещал обновлять перечень еженедельно.
Ранее в «белый список» вошли «Госуслуги», соцсети VK и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы Mail.ru и «Дзен», онлайн-карты 2GIS, сайт магазина «Магнит», личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и других.
В перечень следует включить все сайты банков и крупных эквайеров, предложил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК. «Чтобы попасть в белые списки, нужно предоставлять определенного рода информацию государству. Мы совместно с коллегами эту дискуссию начали, помогли, чтобы дальше все, кто собирается [платежные] услуги предоставлять, могли там (в белых списках. — РБК) быть. Дальше они уже общаются напрямую с министерством», — сказал он.