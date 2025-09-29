Минтруд: соцвыплаты проиндексируют на 6,8%

120

В России с 1 января 2026 года пенсии и социальные выплаты вырастут — их проиндексируют на 6,8%. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

«Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей», — говорится в сообщении министерства. Индексация социальных пенсий пройдет с 1 апреля и составит 6,8%, пишет Ура.ру.

В ведомстве уточнили: дополнительное финансирование позволит обеспечить стабильную выплату пенсий и соцподдержку в условиях роста цен. В 2026 году на эти цели планируется выделить более 18,7 трлн рублей, что превышает прошлогодние расходы. Средства пойдут как на страховые, так и на социальные пенсии, а также на другие меры поддержки малоимущих слоев населения. Ранее сообщалось, что индексация пенсий в 2026 году будет проходить поэтапно и коснется всех получателей страховых и социальных пенсий, включая неработающих и работающих пенсионеров, а также людей с инвалидностью.