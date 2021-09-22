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Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий в 2022 году в 5,9%

22 сентября 2021 09:10
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Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий в 2022 году в 5,9%

Индексация страховых пенсий составит 5,9% в 2022 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в среду, 22 сентября.

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Министр уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, 19 477 рублей в 2023-м и 20 469 рублей в 2024-м.

Во вторник, 21 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2022 года для получения пенсии, единовременных выплат, а также пособий россиянам не потребуется писать заявление, все выплаты будут начислять автоматически, пишут "Известия".

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