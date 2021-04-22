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Минтруд рассматривает вопрос о продлении майских праздников

22 апреля 2021 09:08
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Минтруд рассматривает вопрос о продлении майских праздников

Минтруд обсуждает возможность продления майских праздников в России, однако решений пока нет. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, сообщает РИА Новости. По его словам, на рассмотрении находятся предложения, в том числе, от депутатского корпуса.

Ранее лидер фракции справооссов в Госдуме Сергей Миронов назвал способ продлить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул. После Нового года россиянам для отдыха достаточно 5-6 дней, считает политик.

Добавим, в этом году первые две рабочие недели мая будут четырехдневными – с 4 по 7 мая и с 11 по 14 – в связи с Праздником Весны и Труда и с Днем Победы. Таким образом, две недели подряд у россиян будут трехдневные выходные. При этом в Роструде ранее рассказали, что россияне могут получить дополнительные выходные в мае по инициативе работодателей.

Теги: календарь праздники

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