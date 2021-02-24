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Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии

24 февраля 2021 10:43
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Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии

Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления о внесении изменений в постановление правительства... "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение", - рассказали в министерстве.

Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

В настоящее время в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, включаются периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России, напомнили в Минтруде.

При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов.

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