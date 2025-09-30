Минтранс анонсировал появление аэротакси в России в ближайшие 10 лет

136

В российских городах в ближайшие десять лет могут появиться аэротакси. Речь идет о столицах тех регионов, где будет подготовлена инфраструктура.

При этом полностью беспилотные пассажирские самолеты будут летать в более далекой перспективе, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

В ведомстве отметили, что для повсеместного перехода на беспилотные лайнеры необходимы дальнейшие достижения в навигации, надежных каналах связи и кибербезопасности.

Немаловажным фактором назвали доверие граждан к перелетам на таком виде воздушного транспорта.

Эти и многие другие актуальные темы будут обсуждаться на международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025", который откроется 1 октября в Москве.