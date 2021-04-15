Минсельхоз не видит оснований для подорожания кондитерских изделий

Минсельхоз не видит оснований для существенного роста стоимости кондитерских изделий, заявляют в министерстве, передает РИА Новости. Правительством принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции", – говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что меры регулирования экспорта масличных культур позволят снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника.
Также отмечается, что стоимость сахара снизится благодаря расширению посевных площадей для сахарной свёклы и новым мерам поддержки переработчиков.
Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне ЕАЭС квоты на импорт этого продукта, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины.
Газета РБК сообщила сегодня, что из-за катастрофического, по словам кондитеров, подорожания сырья они вынуждены поднять цены на свою продукцию и уже предупредили об этом розничные сети. Но ретейл готов согласиться на увеличение стоимости максимум на 7%.
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