Минпросвещения призвали организовать в колледжах подготовку водителей большегрузов

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Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Минпросвещения запустить в российских колледжах масштабную программу, направленную на подготовку большого числа водителей большегрузного транспорта.

«Ситуация критическая. По разным оценкам, российским компаниям суммарно не хватает 60–100 тысяч водителей-дальнобойщиков. Простаивает автопарк, транспортные и логистические компании терпят убытки. Чтобы компенсировать издержки, они вынуждены поднимать цены на свои услуги, а это приводит к повышению стоимости продовольствия и промышленных товаров», – указал парламентарий.

«Получается замкнутый круг, и уже вся экономика терпит серьёзные убытки. Для решения проблемы в российских колледжах нужно срочно вводить масштабную программу подготовки водителей. Можно, конечно, ничего не делать. Можно сделать вид, что ничего не происходит, и оставить всё как есть, но это обернётся ещё большими проблемами. Водители из стран постсоветского пространства и так уже «захватили» весомую часть российского рынка автоперевозок, и в нынешней ситуации чем дальше, тем будет больше», – констатировал Сергей Миронов.

«Сегодня на российском рынке за водителей-дальнобойщиков идёт настоящая война. Одни компании пытаются удержать их максимально комфортными условиями. Другие предлагают лучшие и переманивают, словно успешных топ-менеджеров, как это было на рынке лет 15 назад», – напомнил лидер партии.

«Как говорится, дожили: средний возраст водителей большегрузов уже превышает 50 лет, а молодёжь массово в профессию не идёт. Работа эта достаточно сложная, она предполагает длительные командировки, и поэтому многие молодые люди предпочитают выбирать другие, более комфортные варианты профориентации», – отметил парламентарий.

«Конечно же, есть молодые люди, которые хотят прийти в эту профессию, но учиться вождению большегрузов, да ещё и с прицепами, они должны за свои деньги. Средства на это есть не у всех, и поэтому за дело должно взяться государство. С учётом накопившихся проблем в отрасли именно оно, и уже даже не бизнес, в первую очередь заинтересовано в решении проблемы нехватки водителей большегрузов. Одним словом, пора в колледжах открывать специальные программы подготовки водителей большегрузного транспорта», – заключил Сергей Миронов.