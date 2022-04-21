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Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вновь открыть магазины в России

21 апреля 2022 13:59
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Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вновь открыть магазины в России

Компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, аналогичная ситуация у компании Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque), сообщил в четверг замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — сказал Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» «Народного фронта».

По словам замминистра, у IKEA «очень хороший российский рынок», при этом бизнес-процесс построен так, что компания привозит продукцию из других стран, а также есть заводы по производству в России.

«Пока даже те иностранные компании (в той части, что курирует Минпромторг — прим. ТАСС), кто временно приостановили деятельность, заявили, что приостановка не связана со спецоперацией, а с тем, что есть есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой», — отметил Евтухов.

«То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен», — добавил он.

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