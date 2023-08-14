Минпромторг против указания цен за килограмм и литр

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В Минпромторге не поддержали идею обязать магазины ко всем товарам указывать цены за один килограмм или литр.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму вице-спикером нижней палаты от ЛДПР Борисом Чернышовым. По его мнению, это снизит число манипуляций и уловок при указании стоимости товаров.

Однако в Минпромторге указали, что в итоге данная инициатива вызовет рост цен, так как магазинам потребуется производить новые расчеты, переписывать ценники, модернизировать учетные системы. Также в ведомстве напомнили, что есть товары, стоимость которых за килограмм или литр не нужна потребителю, пишет Смотрим.