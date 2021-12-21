Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто

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Минпромторг РФ выступил с предложением ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией „Российские автомобильные дилеры“ (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%», — объяснил источник.

Собеседник агентства отметил, что сейчас дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе 2020 года. Одна из основных причин сложившейся ситуации — сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автомобильной электроники, пишут "Известия".